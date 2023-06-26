اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 يونيو 2023 02:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

دعاء يوم التروية لغير الحجاج.. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل

الإثنين، 26 يونيو 2023 01:54 م
دعاء يوم التروية لغير الحجاج.. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل حجاج في يوم التروية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هناك العديد من الادعية التى يستحب ان يرددها المسلم في يوم التروية ،وهو اليوم الثامن من ذى الحجة ، وأول يوم بمناسك الحج، ولمن لم يكتب له الحج بعد، يستطيع ان يردد من الادعية فى هذا اليوم ما يخطر على قلبه لأن باب الدعاء واسع فللمسلم أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة ما لم يشتمل دعاؤه على إثم أو قطيعة رحم أو شرك أو سوء أدب أو نحو ذلك.
 
ومن تلك الادعية جوامع الدعاء عن عائشة: أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكلمه في حاجة وعائشة تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة: عليك بالجوامع والكوامل، قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدا.
 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إني أسألك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بم دعا، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه النسائي والإمام أحمد.

 


الحج

حج 2023

شرح مناسك الحج بطريقة مبسطة

مناسك الحج بالترتيب

أخبار الحج

تكاليف الحج

مناسك الحج

وقفة عرفات

متى وقفة عرفات

موعد عيد الأضحى

عيد الأضحى

موعد وقفة عرفات

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي 2023

حكم الحج من القرآن

شروط الحج للمرأة

سعر الحج من مصر للسعوديه

أسعار الحج من مصر 2023

اليوم السابع بلس

حج

حج القرعة

موسم الحج

الحجاج

اخبار الحج

ضيوف الرحمن

مكة المدينة المنورة

المسجد النبوى

زمزم

ماء زمزم

فوائد ماء زمزم

الكعبة المشرفة

ملابس الإحرام

ملابس الاحرام

محظورات الحج

جبل عرفات

الصفا والمروة

تفويج الحجاج

رمى الجمرات

منى

يوم التروية

جمرة العقبة

المزدلفة

ذبح الهدى

طواف الوداع

السعي

الطواف

يوم الترويه

دعاء يوم التروية

دعاء يوم الترويه

دعاء يوم التروية للحاج

دعاء يوم الترويه لغير الحاج

فضل يوم التروية لغير الحاج

يوم التروية 2023

أعمال يوم التروية

أعمال يوم عرفة للحاج

يوم التروية ابن باز

اللهم في يوم التروية تويتر

أفضل الأعمال في يوم التروية

الدعاء المستحب في يوم عرفة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة