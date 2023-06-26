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دعاء يوم التروية .. أدعية يستحب ترديدها في هذا اليوم

الإثنين، 26 يونيو 2023 12:54 م
دعاء يوم التروية .. أدعية يستحب ترديدها في هذا اليوم الحج
كتب لؤى على

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يوم التروية والذى يوافق اليوم الاثنين أول أيام مناسك الحج .. ويوم التروية يوافق الثامن من شهر ذى الحجة وينطلق فيه الحجاج إلى منًى، ويحرم المتمتع بالحج، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما، ويبيتون بمنًى اتباعًا للسنة، ويصلون فيها خمس صلواتٍ: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا الفجر هو فجر يوم عرفة.

 
يوم التروية .. سبب التسمية
يوم التروية سمي بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام؛ قال العلامة البابرتي في "العناية شرح الهداية" (2/ 467): [وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى] اهـ.
 
يوم التروية
وقيل: سمي بذلك لحصول التروي فيه من إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام؛ قال العلامة العيني في "البناية شرح الهداية" (4/ 211): [وإنما سمي يوم التروية بذلك؛ لأن إبراهيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ رأى ليلة الثامن كأنَّ قائلًا يقول له: "إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك"، فلما أصبح رؤي، أي: افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ أمِنَ الله هذا، أم من الشيطان؟ فمِن ذلك سمي يوم التروية] .
 
 
 ولم يرد دعاء محدد بهذا اليوم ، ولكن هناك بعض الادعية التى يقولها الناس من الممكن الدعاء بها فى هذا اليوم،حيث يتداولها الناس فيما بينهم.
 
يارب اروِ خاطري بالجبر ، وصُبَّ على قلبي من كُل خير ، وأدِم عليَّ مِن فضلك بالسِتر ، وأذقني حلاوة العِوض بعد الرضى والصبر ، واسقني من يدي حبيبك المُصطفى ﷺ شَربةً هنِيئةً مَريئةً لا أظمأُ بعدها أبدا..
 
يا مَن لا تُرد سائلًا دعاك أبداً ، أجبني واروِ عطشَ قلبًا للإجابة راجيًا مُنتظراً ، يا خيرَ مَن سُئل ويا أكرمَ من أجابَ وأعطى يا الله.. 
 
اللَّهُم في ‎يوم التروية أرْوِ أعيُنَنا بفرح الحياة وغيث السعادة ، واْجعل لنا من خيرك أوفر الحظ والنصيب.. 
 
اللهم لا تُخرجنا من يوم التروية إلا وقد أصلحت حالنا وقويت إيماننا وأسعدت حياتنا وحققت ما في قلوبنا ، إنك على كل شيء قدير.. 
 
اللهم أروِ قلوبنا جبراً وفرحاً بالإستجابة وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
 

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