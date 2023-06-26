اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خفر السواحل الأمريكى يحقق فى أسباب انفجار الغواصة "تيتان"

الإثنين، 26 يونيو 2023 08:12 ص
خفر السواحل الأمريكى يحقق فى أسباب انفجار الغواصة "تيتان" الغواصة تيتان
أ.ش.أ

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أعلن خفر السواحل الأمريكي اليوم الاثنين الشروع في تحقيق لمعرفة أسباب وقوع انفجار الغواصة السياحية "تيتان" الأسبوع الماضي أثناء رحلة لموقع حطام السفينة العملاقة "تيتانيك" شمال الأطلسي.

وأوضح خفر السواحل الأمريكي ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية ـ أن الهدف الأساسي هو منع حادثة مماثلة من خلال تقديم التوصيات اللازمة لتعزيز سلامة المجال البحري في جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك عقب يوم من إعلان السلطات الكندية فتح تحقيق حول سبب انفجار الغواصة التي كانت تحمل على متنها خمسة أشخاص.

 


خفر السواحل الأمريكي

الغواصة تيتان

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