خفر السواحل الأمريكى يحقق فى أسباب انفجار الغواصة "تيتان"

وأوضح خفر السواحل الأمريكي ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية ـ أن الهدف الأساسي هو منع حادثة مماثلة من خلال تقديم التوصيات اللازمة لتعزيز سلامة المجال البحري في جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك عقب يوم من إعلان السلطات الكندية فتح تحقيق حول سبب انفجار الغواصة التي كانت تحمل على متنها خمسة أشخاص.