تواصل فعاليات مبادرة "100 يوم صحة" بشمال سيناء.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت صحة شمال سيناء تنفيذها مبادرة 100 يوم صحة وتستهدف التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية.

أعلنت صحة شمال سيناء، أن المبادرة تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية تحت شعار 100 يوم صحة وتهدف بشكل عام إلى التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية، وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية التى يمكن الحد من انتشارها عن طريق رفع الوعى المجتمعى، تقديم خدمات الكشف المبكر لمبادرات (دعم صحة المرأة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية وأضاف انه يتم.

كما يتم تقديم خدمات الإحالة للحالات المرضية المكتشفة وتوجيه الحالات لتلقى العلاج المناسب بمراكز ومستشفيات الإحالة الخاصة بكل مبادرة. كذلك التوعية بخدمات المبادرات المختلفة السالف ذكرها، من خلال التعريف بأماكن تقديم الخدمات والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة.



