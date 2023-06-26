اليوم السابع
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تعرف على مواعيد المترو ووقت التقاء آخر قطار بالمحطات الانتهائية

الإثنين، 26 يونيو 2023 05:00 ص
تعرف على مواعيد المترو ووقت التقاء آخر قطار بالمحطات الانتهائية مترو الانفاق
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع مواعيد مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة والذى يستمر بالعمل فى المواعيد المعتادة والتى تبدأ من 5.15 صباحا، وكذلك مواعيد أخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية.
 
 
تبدأ ساعات التشغيل من الساعة 5.15 صباحا.
 
 مواعيد أخر القطارات من المحطات الانتهائية :
 
 
·قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:40 م
 
·قيام أخر قطار للخط الأول من محطة المرج الجديدة الساعة 11:50 م .
 
·قيام أخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة الساعة 12:00 ص .
 
·قيام أخر قطار للخط الثاني من محطة المنيب الساعة 12:00
 
·قيام أخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:31 ص .
 
·قيام أخر قطار للخط الثالث من محطة الكيت كات الساعة 12:04 ص.
 
 
أخر موعد مقابله القطارات فى المحطات التبادلية:
 
·يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثانى بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 ص .
 
·يتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص .
 
·يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 ص .
 
 
عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة:
 
·تقدر عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بإجمالى 1375 رحلة يوميا.
 
·عدد الرحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة 510 رحلة.
 
·عدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب 602 رحلة.
 
·عدد رحلات الخط الثالث من محطة عدلى منصور حتى محطة الكيت كات 363 رحلة.
 
 

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مترو الانفاق



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