تعرف على أفضل الأطعمة لزيادة القدرة على التحمل.. منها الموز

كتب – حسام الشقويرى

يمكنك إجراء بعض التغييرات في حياتك اليومية مما سيساعدك على زيادة قدرتك على التحمل. وإحدى الطرق هي تناول الطعام المناسب ، والذي يمنح جسمك كل الطاقة التي يحتاجها. بدلًا من تناول وجبة أو وجبتين كبيرتين ، قسّمها إلى وجبات صغيرة. تأكد أيضًا من تناول وجبات خفيفة مغذية بين الوجبات. سوف يساعدك على الاستمرار طوال اليوم، وفقا لما نشره موقع healthifyme

1. الموز

عندما يتعلق الأمر بتحسين قدرتك على التحمل ، فأنت تحتاج إلى تناول وجبات خفيفة فقط من الأطعمة المناسبة، يعتبر الموز دائمًا خيارًا ممتازًا ، لأنه يوفر كميات كبيرة من الطاقة. بالإضافة إلى ذلك ، ستعطيك كل وجبة مغذيات مثل فيتامين ب 6 والبوتاسيوم والكربوهيدرات والألياف والدهون والبروتين .

2. الأرز البني

إذا كنت معتادًا على تناول الأرز الأبيض ، فعليك التبديل إلى النوع البني. نظرًا لانخفاض كميات المعالجة ، ستحصل على المزيد من العناصر الغذائية من الطعام، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الكربوهيدرات المعقدة هي المفتاح لتحسين القدرة على التحمل. يستغرق جسمك وقتًا أطول في تكسير الأرز البني ، مما يضمن حصولك على الطاقة طوال اليوم.

ستحصل على المنجنيز والبروتين والدهون والألياف والكربوهيدرات والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والسيلينيوم مع كل وجبة .

3. القهوة

هل أنت شخص لا يستطيع أن يبدأ يومه بدون فنجان قهوة؟ بعد ذلك ، يمكنك الاستمرار في هذه العادة إذا كنت تبحث عن زيادة قدرتك على التحمل. بفضل محتواها العالي من الكافيين ، تساعد القهوة على تعزيز طاقتك.

بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأنه يحفز الدماغ والجسم ، ستجد أنه من الأسهل التركيز. أفضل جزء هو أن كوبًا واحدًا من القهوة السوداء يحتوي على سعرين حراريين فقط.

نظرًا لأنه يحفز الدماغ والجسم ، ستجد أنه من الأسهل التركيز. أفضل جزء هو أنه إذا كان لديك فنجان واحد من القهوة السوداء ، فهو يحتوي على سعرين حراريين فقط، يمكن أن يساعد فنجان من القهوة كل يوم في تحسين القدرة على التحمل

4. بيض ودجاج



البيض غذاء ممتاز لإضافته إلى نظامك الغذائي بسبب كمية الطاقة التي يوفرها. كل وجبة تمنحك كميات عالية من الكربوهيدرات. نتيجة لذلك ، ستحصل على كميات كبيرة من الطاقة ، مما سيساعد في زيادة قدرتك على التحمل.

كما أن الليوسين ، وهو نوع من الأحماض الأمينية ، يعزز إنتاج الطاقة في الجسم. يزيد من معدل تكسير الدهون ، مما يزيد من قدرتك على التحمل. يعتبر البيض أيضًا مصدرًا رائعًا لفيتامين ب ، مما يسهل على جسمك تكسير الطعام.

الدجاج مصدر للحوم البيضاء ، وهو متوفر على نطاق واسع في كل مكان. غني بالبروتين. بالإضافة إلى ذلك ، لها طبيعة متعددة الاستخدامات ، ويمكنك دمجها في مجموعة متنوعة من الأطعمة. البروتين من الدجاج نشط بيولوجيا ويهضم بسرعة في جسم الإنسان.

5. السمك

إن إضافة الأسماك إلى نظامك الغذائي أمر لا بد منه ، لأنه من أفضل الأطعمة لزيادة القدرة على التحمل. يحتوي على كميات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية لعقلك وجسمك. بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي التونة والسلمون على حمض DHA و EPA ، وهما نوعان من الأحماض الدهنية الضرورية لتحسين قدرتك على التحمل.

كل وجبة من أي من هذين النوعين من الأسماك ستمنحك فيتامين ب 12 والبروتين. عندما تشعر بالتعب ، سيكون هناك التهاب في جسمك. تعمل أحماض أوميغا 3 الدهنية على تقليل هذه المشكلة ، مما يسمح لك بالوقوف على قدميك بشكل أسرع.

تحتوي هذه الأنواع من الأطعمة على كميات عالية من الكربوهيدرات والبروتين والألياف والدهون. ونتيجة لذلك ، فإنها تقلل كمية الطاقة التي يطلقها جسمك. تكمن فائدة هذه العملية في أنك ستلاحظ تحسنًا ملحوظًا في قدرتك على التحمل. كما أنها توفر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ، والتي تعتبر رائعة لرفاهيتك.