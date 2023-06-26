بدء تصعيد الحجاج المصريين إلى صعيد عرفات

بدأت بعثة الحج المصرية خطة تصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم غدا الثلاثاء.
وتتابع غرفة عمليات بعثة الحج المصرية عمليات التصعيد أولا بأول.
يتم نقل الحجاج من مكة المكرمة إلى صعيد عرفات بواسطة حافلات مكيفة وحديثة وسائقين ومرشدين للطريق مدربين.
وقامت بعثة حج القرعة بتوزيع وجبات جافة على الحجاج المصريين لاصطحابها معهم الى عرفات وخلال ايام التشريق.
ويتابع مساعد وزير الداخلية للشؤون الادارية وئيس بعثة الحج المصرية تصعيد الحجاج المصريين الى صعيد عرفات الطاهر لحظة بلحظة من خلال غرفة عمليات البعثة المقامة بأحد فنادق مكة المكرمة.
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