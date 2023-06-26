بايدن يوجه فريق الأمن الوطني بمراقبة الأوضاع فى روسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه وجه فريق الأمن الوطني بمراقبة الأوضاع في روسيا، مشيراً إلى أنه "من المبكر جداً القول إلى أين تتجه روسيا".
وأكد بايدن أن الولايات المتحدة "غير منخرطة" في روسيا، مشدداً على أن الوضع في روسيا هو جزء من صراع داخل المنظومة الداخلية.
ولفت إلى أن الدعم الأميركي لأوكرانيا سيستمر بغض النظر عما يحدث في روسيا.
وفي سياق أخر، تخطط الولايات المتحدة للإعلان، الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، وفقاً لما أعلنه، الاثنين، مسؤولون أميركيون.
وأكد هؤلاء المسؤولون أنه من المقرر أن تشمل حزمة المساعدات العسكرية هذه، آليات عسكرية.
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