بايدن يوجه فريق الأمن الوطني بمراقبة الأوضاع فى روسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه وجه فريق الأمن الوطني بمراقبة الأوضاع في روسيا، مشيراً إلى أنه "من المبكر جداً القول إلى أين تتجه روسيا".



وأكد بايدن أن الولايات المتحدة "غير منخرطة" في روسيا، مشدداً على أن الوضع في روسيا هو جزء من صراع داخل المنظومة الداخلية.



ولفت إلى أن الدعم الأميركي لأوكرانيا سيستمر بغض النظر عما يحدث في روسيا.