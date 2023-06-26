انتشال جثمان فتاة مجهولة الهوية في مياه إحدى الترع بالدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من انتشال جثمان فتاة مجهولة الهوية، عثر عليها غارقة في مياه الترعة المواجهة لقرية ميت مزاح التابعة لمركز المنصورة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بالعثور على جثة فتاة غارقة في مياه ترعة ميت مزاح.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ، وتم انتشال جثمان الفتاة، وتبين أنها في العقد الثاني من عمرها، وترتدي ملابسها كاملة، ولا يوجد معها أوراق إثبات شخصية.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.