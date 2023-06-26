المستشار الألماني يبحث مع رئيس كردستان العراق القضايا الإقليمية والدولية

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بحث المستشار الاتحادي أولاف شولتس ظهر اليوم الاثنين مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بالإضافة للوضع الداخلي لإقليم كردستان والانتخابات البرلمانية المقررة أواخر العام الحالي وآخر التطورات في المنطقة.



وطبقا لتقارير ألمانية حكومية فقد حصل رئيس إقليم كردستان العراق اليوم على دعم ألمانيا للإقليم في المجالات الأمنية والاقتصادية ومواجهة مخاطر داعش والتغير المناخي في العراق والإقليم.



يذكر أنه أثناء اجتماع لرئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني في برلين اليوم مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية توبياس ليندنر، دعا ألمانيا إلى استمرار دعمها للعراق والإقليم للقضاء على الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الاقتصادي.