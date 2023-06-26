المخابرات العراقية تلقي القبض على أحد المطلوبين من داعش

كتب أحمد جمعة

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية عن إلقاء القبض على ما يسمى مسؤول (العبرة) في ديوان الوافدين بتنظيم داعش في كركوك.

وذكر بيان للوكالة - نقلته والوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن "قواتها في محافظة كركوك، ألقت القبض في كمين محكم، على أحد المطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، كان يشغل ما يسمى مسؤول العبرة في ديوان الوافدين، وأسهم في تسهيل عبور الإرهابيين إلى العراق من سوريا".

وأعلنت قوات وكالة الاستخبارات العراقية، امس الأحد، القبض على ثلاثة متهمين من منفذى الدكات العشائرية وفق أحكام المادة 4 إرهاب فى بغداد.

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها أن قوات وكالة الاستخبارات ألقت القبض على ثلاثة من منفذى الدكات العشائرية، وفق معلومات دقيقة وكمين محكم.

فى سياق آخر أعلن مصدر أمنى فى قيادة العمليات بمحافظة كركوك عن تمكن قوة من الفرقة الثامنة للجيش العراقى و اللواء 16 من الحشد الشعبى وبمساندة طيران الجيش من قتل عنصر داعـشى ومحاصرة آخرين بالقرب من قرية تركلان جنوب كركوك.