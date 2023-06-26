الكرملين: بوتين سيلقى خطابا الليلة.. وسيصدر سلسلة من القرارات

وكالات

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سوف يلقى خطابا بعد قليل، موضحا أنه سوف يعلن عن سلسلة من القرارات الهامة.

وفي سياق أخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن واشنطن "كانت لديها قنوات اتصال مع موسكو، السبت، خلال تمرد قوات فاجنر"، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن "تمرد المجموعة شأن روسي داخلي ولم نشارك فيه"، وأن روسيا لا تزال "في وضع متغير".