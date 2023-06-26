اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 يونيو 2023 12:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

الإثنين، 26 يونيو 2023 11:13 ص
القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقـوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1444هــ، جاء فيها: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بإسم رجال القوات المسلحة وبأسمى وأعظم آيات التهانى وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعياً المولى جل وعلا أن يُعيده على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية بكل الخير واليمن والبركات، ومع حلول هذه المناسبة الإيمانية الكريمة ، التى تتجلى فيها أعظم صور التضحية والفداء فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون إستعدادهم الكامل لبذل الجهد والعطاء للوفاء بالمهام والمسئوليات المقدسة التى يحملون أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة الدولة المصرية والدفاع عن قدسية أراضيها ، متمسكين بالمبادئ والقيم التى تحفظ أمتنا المصرية قوية رائدة تحت قيادتكم الوطنية الحكيمة، حفظكم الله وأيد خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير".
 
كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .
 
كما أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
 
وأصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة .
 
 
 

القوات المسلحه

عيد الاضحى

الجيش المصرى

محمد زكى



الموضوعات المتعلقة

رئيس مجلس الشيوخ يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى

الإثنين، 26 يونيو 2023 11:09 ص

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

الإثنين، 26 يونيو 2023 11:07 ص

محافظ بورسعيد يهنئ عاملات النظافة وموظفى الأمن بالديوان العام بعيد الأضحى

الإثنين، 26 يونيو 2023 10:43 ص

وزير الزراعة يهنئ الدكتور كامل عبد السلام لحصوله على جائزة الدولة للتفوق فى العلوم الزراعية

الإثنين، 26 يونيو 2023 10:32 ص

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

الإثنين، 26 يونيو 2023 10:00 ص

وزير الدولة للإنتاج الحربى يتابع سير العمل بالعاصمة الإدارية ويهنئ العاملين بالعيد

الإثنين، 26 يونيو 2023 09:59 ص

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

الإثنين، 26 يونيو 2023 09:47 ص

وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك

الإثنين، 26 يونيو 2023 09:41 ص

البابا تواضروس الثانى يهنئ قيادات الدولة بعيد الأضحى المبارك

الإثنين، 26 يونيو 2023 02:25 ص

البابا تواضروس الثانى يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك

الأحد، 25 يونيو 2023 11:18 م

الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر فى الخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

الأحد، 25 يونيو 2023 07:46 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة