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القبض على متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة

الإثنين، 26 يونيو 2023 11:24 ص
القبض على متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

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نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

 

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية)، حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

 

وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

 

 

 


الاتجار في النقد الاجنبى

النقد الاجنبى

وزاره الداخليه

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