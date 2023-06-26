"العدل" تفتتح 3 مكاتب بالشهر العقارى لتوثيق زواج المصريين والأجانب.. التفاصيل

كتب إبراهيم قاسم

سهلت وزارة العدل، خطوات وإجراءات توثيق زواج الأجانب من خلال فتح مكتب جنوب سيناء بشرم الشيخ والذى يعد هو الفرع الثالث من مكاتب التوثيق التى تقدم هذه الخدمة.

وأصبح بعد افتتاح الفرع الجديد، هناك ثلاثة مقرات، هى "مكتب توثيق القاهرة الكائن بوزارة العدل وفرع الإسكندرية وفرع جنوب سيناء"، ويأتي ذلك تيسيرا للمقبلين على الزواج في الانتقالات وتقديم أفضل خدمة ممكنة.

أما فيما يخص الإجراءات والشرط المطلوبة تم تحديدها، كالتالى:

- ألا يقل سن الزوج والزوجة عن سن 18 سنة.

- أن يكون فارق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض ألا يزيد فارق السن على 25 سنة.

- إحضار شاهدى عدل.

ـ حضور مترجم مـن مكتب الشـهر العقارى في حالة عدم تحدث الأجنبي اللغة العربية.

ـ يتعين أن تكون إقامة الأجنبي سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة ويكون ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات بالعباسية.

المستندات والأوراق المطلوبة للتوثيق:

1- شهادة من السفارة التابع لها الطرف الأجنبي بحالته الاجتماعية والسن والديانة والمهنة والدخل وعنوان الإقامة وذلك في حالة زواج الأجنبي من مصرية أو زواج المصري من أجنبية وشهادة بعدم الممانعة في الزواج.

2- شهادة من أي مكتب صحة بالفحص الطبي لكل من الزوج والزوجة.

3- إحضار 5 صور شخصية حديثة.

الأوراق المطلوبة لترجمة العقود الزواج:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي أو أي إثبات شخصية أخر لصاحب الطلب.

2- صورة رسمية معتمدة من المحرر المراد ترجمته بعد اعتماده وختمه بخاتم الأمين العام ودفع الرسوم المقررة لذلك

10 جنيهات فقط رسم أمين عام.

3- إيصال سداد رسوم الترجمة.