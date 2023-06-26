الصحة: مبادرة 100 يوم صحة تستهدف 104 ملايين مواطن فى 27 محافظة

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن مبادرة 100 يوم صحة تحت شعار «انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر» انطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة أطلقا مبادرة جديدة وهي 100 يوم صحة»حيث تستهدف 104 مليون مواطن مصري في 27 محافظة تقدم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتوعية بالمجان خلال 100 يوم .

وأضاف حسام عبد الغفار : تقدم المبادرة خدمات الصحة الإنجابية وتابع : المبادرة تضم أكثر من 5000 وحدة و500 قافلة طبية و700 مستشفي على مستوى الجمهورية .