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"الصحة": الدفع بـ12 سيارة إسعاف فى محيط العقار المنهار بسيدي بشر

الإثنين، 26 يونيو 2023 05:45 م
"الصحة": الدفع بـ12 سيارة إسعاف فى محيط العقار المنهار بسيدي بشر حسام عبد الغفار
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ وزير الصحة والسكان وجه برفع درجة الاستعداد في المسشتفيات بالإسكندرية، وبخاصة مستشفى شرق المدينة، لأنها أقرب مستشفى للعقار المنهار في منطقة سيدي بشر.
 
وأضاف "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك 12 سيارة إسعاف متواجدة في موقع الحادث، وحتى هذه اللحظة يتم التعامل مع الإصابات، ومازالت أعداد الإصابات النهائية لم يتم حصرها، وسوف يتم الإعلان عنها جارِ الانتهاء من حصرها".
 
وتابع: "أعمال الإنقاذ جارية ولم نعلن في وزارة الصحة عن أي أعمال حتى هذه اللحظة، وبمجرد الإنتهاء من أعمال الإنقاذ سوف يتم الإعلان عن الحالة الصحية للمصابين وأعدادهم، ولدينا جميع الاستعدادات والفرق الطبية كلها موجودة على رأس العمل تحسبا لوصول ضحايا والتعامل معهم".

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