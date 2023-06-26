الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بمدينة كانساس

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أعلنت الشرطة الأمريكية، الأحد، مقتل 3 أشخاص، وإصابة 5 آخرين، في إطلاق نار، صباح اليوم (بتوقيت وسط الولايات المتحدة)، بمدينة كانساس في ولاية ميسوري الأمريكية.



وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية لمدينة كانساس جيك بيكينا -بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إنه تم استدعاء الشرطة حوالي الساعة 4:30 فجر اليوم، وعند وصول الضباط، عثروا على 3 أشخاص -رجلان وامرأة- متوفين في موقف للسيارات.



وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ ذلك الحين، عثرت الشرطة المحلية على 5 ضحايا آخرين على الأقل، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج من إصابات بطلقات نارية، موضحة أنه حتى الآن، وصل إجمالي عدد الضحايا إلى 8 أشخاص، بينهم 3 قتلى.



وقال جيك بيكينا إن شرطة كانساس ما زالت تحاول التوصل إلى سبب نشوب إطلاق النار، وجاري حاليا جمع الأدلة المتاحة ومراجعة كاميرات المراقبة، موضحا أنه حتى الآن، لا توجد أية معلومات حول المشتبه بهم.



من جانبها، قالت رئيسة شرطة كانساس ستايسي جريفز إنه تم العثور على الضحايا خارج شركة معروفة بالعمل بعد ساعات العمل الاعتيادية، دون ذكر اسم الشركة بالتحديد.