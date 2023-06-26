السفيرة النرويجية بالقاهرة: مصر بها سوق كبير للاستثمار ومميزة بقطاع السياحة

كتب الأمير نصرى

قالت السفيرة النرويجية بالقاهرة هيلدا كليمتسدال يوجد فى مصر سوق كبير للاستثمار، ولديها الشباب وقوى عاملة كبيرة، الأمر الذى يثير غيرتنا فى النرويج، كما لدى مصر الكثير من الفرص الواعدة للاستثمار مثل الاستزراع السمكى والأسمدة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وأضافت هيلدا كليمتسدال، خلال لقاء خاص بقناة إكسترا نيوز، أن قناة السويس تتيح الكثير من الفرص ليكون هناك وقود أخضر لتصبح مصر هى محور الطاقة الخضراء للسفن لتعيزيز قطاع الشحن والنقل، من خلال قناة السويس.

وأكدت هيلدا كليمتسدال أن مصر تتمتع بالشمس والدفء والشواطئ الجميلة والكثير من الأشياء الأخرى، ونحب الذهاب لصعيد مصر فى الشتاء، كما تتمتع مصر بمميزات فريدة فى قطاع السياحة، ولديها الكثير من المناطق السياحية الخلابة، وهناك الكثير من الفرص فى مصر للاستثمار فى قطاع السياحة.