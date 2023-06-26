اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 يونيو 2023 09:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

السفيرة النرويجية بالقاهرة: مصر بها سوق كبير للاستثمار ومميزة بقطاع السياحة

الإثنين، 26 يونيو 2023 09:12 م
السفيرة النرويجية بالقاهرة: مصر بها سوق كبير للاستثمار ومميزة بقطاع السياحة السفيرة النرويجية بالقاهرة
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت السفيرة النرويجية بالقاهرة هيلدا كليمتسدال يوجد فى مصر سوق كبير للاستثمار، ولديها الشباب وقوى عاملة كبيرة، الأمر الذى يثير غيرتنا فى النرويج، كما لدى مصر الكثير من الفرص الواعدة للاستثمار مثل الاستزراع السمكى والأسمدة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
 
وأضافت هيلدا كليمتسدال، خلال لقاء خاص بقناة إكسترا نيوز، أن قناة السويس تتيح الكثير من الفرص ليكون هناك وقود أخضر لتصبح مصر هى محور الطاقة الخضراء للسفن لتعيزيز قطاع الشحن والنقل، من خلال قناة السويس.
 
وأكدت هيلدا كليمتسدال أن مصر تتمتع بالشمس والدفء والشواطئ الجميلة والكثير من الأشياء الأخرى، ونحب الذهاب لصعيد مصر فى الشتاء، كما تتمتع مصر بمميزات فريدة فى قطاع السياحة، ولديها الكثير من المناطق السياحية الخلابة، وهناك الكثير من الفرص فى مصر للاستثمار فى قطاع السياحة. 
 
 
 
 

السفيرة النرويجية بالقاهرة

هيلدا كليمتسدال

أوروبا

قناة السويس

الطاقة المتجددة

السياحة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة