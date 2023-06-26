السعودية تعلن نجاح تصعيد ضيوف برنامج خادم الحرمين من مكة إلى المشاعر المقدسة

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أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ نجاح خطط الوزارة لتصعيد واستقبال حجاج البرنامج البالغ عددهم 4951 حاجا وحاجة من 92 دولة حول العالم إلى منطقة المشاعر المقدسة لقضاء يوم التروية ومن ثم تصعيدهم لعرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي تقوم عليها كافة اللجان العاملة في البرنامج.



وقال آل الشيخ في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية إن المملكة بقيادتها الرشيدة تبذل مجهودا عظيما كي ينعم الحاج والمعتمر بأداء المناسك بكل طمأنينة وراحة .



وأشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية استنفرت كامل طاقاتها البشرية والآلية لتقديم منظومة من الخدمات المتنوعة لحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم إلى المملكة، مؤكداً استقرار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تتشرف الوزارة بتنفيذه في المشاعر المقدسة لقضاء يوم التروية وقد تمت عملية التفويج بغضون أقل من ساعة ووفق خطط الوزارة المعتمدة لخدمة الحجاج في هذا البرنامج المبارك.



وقال : حرصت الوزارة على توافر جميع ما يحتاج إليه الحاج الكريم من الخدمات طيلة أيام موسم الحج من خلال خططها المدروسة ، حيث تم توفير أقصى احتياجاتهم لينعم الحجاج بأداء مناسك الحج بيسر وسهولة، مع المتابعة الدائمة لمتطلباتهم لحظة بلحظة في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لتوفير أعلى معايير الجودة في مستوى الخدمات المقدمة.



وأضاف آل الشيخ: ركزت الوزارة في هذه الأيام على تكثيف المرشدين والموجهين من العلماء وأساتذة الجامعات لإرشاد الحجاج وتوجيههم في فقه مناسكهم، مع توفير مواد إرشادية تؤكد البعد عن الزحام، ووجوب التعاون مع الجهات الأمنية والتقيد بعملية التفويج وإدارة الحشود.



وفي سياق متصل.. وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة 25 كبينة للتوعية الإسلامية و 71 شاشة إلكترونية بعدة مواقع مختلفة بمشعر منى، تسهم في توعية وإرشاد حجاج بيت الله الحرام كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة على هدي الكتاب والسنة النبوية المطهرة.



وتوجد في مشعر منى 4 مراكز للتوعية الإسلامية في مشعر منى وهي: مركز مسجد الخيف ومركز (7) بالجمرات، ومركز مسجد حجاج البر، ومركز الشعيبين، ويبلغ إجمالي عدد الكبائن المنتشرة في منى 25 كبينة، 12 كبينة منها بمسجد الخيف، و8 كبائن بمركز الجمرات، 4 كبائن بمركز مسجد حجاج البر، وكبينة واحدة بمركز الشعيبين، حيث يعمل فيها نخبة من الدعاة والمترجمين بلغات عالمية على مدار الساعة للرد على استفسارات الحجاج وتعليمهم المناسك على هدي القرآن والسنة.



كما تم تفعيل خدمة الهاتف المجاني بعشر لغات عالمية وتضم 45 كبينة في مسجد الخيف، كما تم توفير 8 أجهزة آيباد لخدمة التوعية الشرعية والتي تتيح التواصل مع الداعية عبر الاتصال المرئي للرد على الأسئلة، كما يتم بث رسائل نصية sms إلى الهواتف النقالة للحجاج الحاضرين في مشعر منى، بالإضافة إلى بث البرنامج الدعوي على حساب الوزارة بمنصة اليوتيوب الذي سيتم تنفيذه بمسجد الخيف ويشتمل على محاضرات وندوات يقدمه مجموعة من أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة.



وأشاد عدد من ضيوف الرحمن بجهود وزارة الشؤون الإسلامية بهذه الخدمات التوعوية المقدمة لهم في مشعر منى؛ مقدمين شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة على ما توليه من عناية واهتمام بكل ما يسهم في التيسير على ضيوف الرحمن.



وتأتي هذه الجهود ضمن الخدمات الدعوية الإرشادية التي تقدّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، والتسهيل عليهم في معرفة الأحكام المتعلقة بالمناسك؛ تماشيًا مع رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال، وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح.