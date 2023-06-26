السجن 5 سنوات لمتهم و7 لآخرين بتهمة قتل سيدة فى منشأة القناطر

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهم بالسجن لمدة 5 سنوات ومعاقبة اثنين أخرين بالسجن لمدة 7 سنوات، لاتهامهم بقتل سيدة بمنطقة منشأة القناطر.

كانت البداية بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد العثورعلى جثة فتاة بترعة المنصورية بمنطقة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة ربة منزل مكبلة بحبل ومثبت بها حجران، وأن وراء ارتكاب الواقعة المتهم واثنين أخرين، مقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق، واستهدفت القوات المتهمين وأمكن ضبطه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم تحديد شخصية المجنى عليها وتبين أنها (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبعمل التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "من أهليتها" مقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق.

وتم تحديد هوية الجناة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهم، قاموا على إثرها التخلص من المجنى عليها وإلقائها فى مجرى مائى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.