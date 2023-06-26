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الزراعة: الإفراج عن 200 ألف طن أعلاف "الذرة والصويا" بـ102 مليون دولار

الإثنين، 26 يونيو 2023 12:07 م
الزراعة: الإفراج عن 200 ألف طن أعلاف "الذرة والصويا" بـ102 مليون دولار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، حيث تم خلال الفترة من 16/6/2023 حتى 22/6/2023 تم الإفراج عن 201 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 102 مليون دولار.
 
وأضاف أن الإفراج شمل  129 ألف طن من الذرة بحوالي 46 مليون دولار وحوالي 72 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 54 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 2 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 22 يونيو 2023) 6 ملايين طن منها 4 ملايين طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلافن وذلك بإجمالي مبلغ 3 مليارات دولار.
 
وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

وزير الزراعة

الاعلاف

الذرة

فول الصويا



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