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الداخلية تكشف حقيقة التعدى على فتاة بالضرب فى القاهرة

الإثنين، 26 يونيو 2023 02:59 م
الداخلية تكشف حقيقة التعدى على فتاة بالضرب فى القاهرة وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً تعليقاً مدعوماً بصور لتعرض فتاة للتعذيب.

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20/5/2023 تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل – مقيمة بمحافظة الإسكندرية)، بتضررها من (طليقها "مقيم بدائرة القسم"، وزوجته) لمنعها من رؤية نجلتيها (مقيمتان بذات العنوان) ، وكذا قيامه وزوجته بالتعدى على إحدى نجلتيها بالضرب.

 

باستدعاء المشكو في حقه، حضر وبصحبته نجلته "المجنى عليها"، وأنكر ما سبق.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت تسليم الفتاة المذكورة لوالدتها وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.

 

 


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