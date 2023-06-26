الداخلية تضبط مرتكبى واقعة التعدى على آخرين بسلاح نارى ووفاة شخص بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ما تبلغ لقسم شرطة المرج بالقاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها سيدتين وثلاثة أشخاص مصابين برش خرطوش، وأحدهم متوفى نتيجة إصابته بجرح نافذ بالجسم "جميعهم مقيمون بدائرة القسم" إثر ادعاء مشاجرة.

بانتقال قوات الأمن وسؤال المصابين، أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين 3 أشخاص آخرين، بسبب خلافات بينهم تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى عليهم بالضرب باستخدام "أسلحة بيضاء، وفرد خرطوش" مما نتج عنه إصابتهم المنوه عنها، والتى أودت بحياة أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم، وبحوزتهم السلاح النارى المستخدم فى الواقعة كما أقر أحدهم بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة بإلقائه بإحدى المناطق بدائرة القسم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.