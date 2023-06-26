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التيك توكر "نويل روبنسون" يعود للقاهرة بعد انتهاء زيارته إلى أسوان

الإثنين، 26 يونيو 2023 03:44 م
التيك توكر "نويل روبنسون" يعود للقاهرة بعد انتهاء زيارته إلى أسوان نويل روبنسون
كتب محمود عبد الغني

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استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، قادما من أسوان بعد إنهاء زيارته للمعالم الأثرية والسياحية هناك. 
 
ووصل التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، للقاهرة علي متن الرحلة المصرية القادمة من أسوان لاستكمال زيارته داخل القاهرة، والمقرر أن تستمر حتى يوم 28 يونيو الجاري. 
 
وبحسب مصادر في مطار القاهرة، فإن التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وصل من أسوان ودخل القاهرة لاستكمال زيارته هنا داخل مناطق القاهرة السياحية والأثرية، ومن المقرر أن يغادر يوم 28 يونيو الجاري حسب ترتيب زيارته.
 
 

مطار القاهرة

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