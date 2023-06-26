اليوم السابع
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التموين تنتهى من صرف المقررات التموينية عن شهر يونيو

الإثنين، 26 يونيو 2023 09:00 ص
التموين تنتهى من صرف المقررات التموينية عن شهر يونيو وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الجاري للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، بجانب الاستمرار في صرف الدفعة العاشرة من المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين مع طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.
 
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر يونيو الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
 
وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين، ضمن المقررات التموينية عن شهر يونيو الجاري مع صرف الدفعة التاسعة من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية، حيث يستمر صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023.

التموين

زيادة دعم التموين

أسعار السلع الغذائية

السلع الغذائية بمنافذ التموين

الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية



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