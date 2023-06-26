البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات..وتراجع خسائر شركات مقيدة

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 760 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 17561 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 3242 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 21291 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 7349 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 3516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 5210 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 5291 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على شركات المتحدة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري على أسهم 50.4 مليون سهم بقيمة 261.6 مليون جنيه للأولى، 64.65 مليون سهم بقيمة 44.6 مليون جنيه للثانية، 55.8 مليون سهم بقيمة 18.1 مليون جنيه للثالثة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر 2.95 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية 10837 سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للبنك المصري الخليجي 1.2 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، والبنك المصري الخليجي عدد 25 ألف سهم، 2.95 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك المصري الخليجي 172 ألف سهم.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري شراء الأولى عدد 3.83 مليون سهم من أسهم الخزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 6.71%، وشراء الثانية عدد 650 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.48%.

وفي سياق آخر أعلنت شركة مصر للفنادق، سداد مبلغ 10 ملايين جنيه سداد عكسيًا معجلًا من الرصيد المتبقي عن الشريحة الثانية والبالغة 188 مليون جنيه، ليصل مجموع ما تم سداد من أقساط معجلة منذ قرار مجلس الإدارة في 24 يناير عام 2017 وحتى تاريخه مبلغ وقدره 403.2 مليون جنيه.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت الشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، صافي مبيعات مجمعة بلغت 53.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المال 2023 مقارنة بصافي مبيعات مجمعة بلغت 57.5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022، وحققت الشركة صافي خسائر مجمعة بعد الضريبة بلغت 102.3 ألف لتقلص الخسائر المجمعة بعد الضريبة التي بلغت 5.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022.

وحققت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) خسائر بلغت 602.6 ألف جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2023، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع المقاولات وعدم استقرار أسعار المواد.

كما حققت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، خسائر بلغت 37.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 59.5 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي.

وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، فائض قدره 55.6 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2022 حتى 31 مايو عام 2023 مقابل 15.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ومقابل 17 مليون جنيه مستهدف عن ذات الفترة.

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، فائضًا قدره 7.1 مليون جنيه خلال شهر مايو، مقابل فائض قدره 1.13 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من العام المالي السابق.