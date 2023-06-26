الاتحاد الأوروبى: دربنا 34 ألف جندى أوكرانى حتى الآن وسندرب المزيد

كتب أحمد عرفة

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيف بوريل، إن التمرد المسلح في روسيا كشف عن ضعف النظام الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف جوزيف بوريل، أن هشاشة الوضع في روسيا أمر مقلق لكونها قوة نووية، متابعا: ملتزمون بمساعدة كييف في هجومها المضاد بالمعدات والتدريب.

وتابع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية: دعمنا لأوكرانيا سيتواصل حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها، وسنواصل العمل على تحقيق سلام عادل لأوكرانيا.

وقال جوزيف بوريل: دربنا 34 ألف جندي أوكراني حتى الآن وسندرب المزيد، وسنقدم حزمة دعم لأوكرانيا لحل جميع مشكلاتها.