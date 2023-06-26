الأطباء يحذرون من الإفراط في تناول الحلويات.. تضر بصحة الأسنان

كتبت رانيا عامر

حذرت الدراسات الحديثة الناس من الافراط في تناول الحلويات التي تضر بصحة الاسنان ، بالإضافة الي الأطعمة والعادات الخاطئة التي تضر أيضا بصحة الفم . وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.

وقال دانتي ديفوتي، طبيب الأسنان بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك ، أن طبقة مينا الأسنان أصعب مادة معدنية في جسمك. لكن التعرض المطول للحمض خاصة السوائل الحمضية يمكن أن تتسبب في إزالة المعادن من الأسنان وتآكلها. وهذا يجعلها أكثر عرضة للتسوس.

وتابع الطبيب: "شرب كوب واحد من القهوة أو الشاي أو العصير أو أي مشروب آخر في جلسة واحدة أفضل لأسنانك من احتساء فنجان واحد طوال اليوم". قد يستغرق الأمر ما يصل إلى ساعة لتحييد مستويات الأس الهيدروجيني في فمك إلى النطاق الوقائي.

وعندما تشرب المشروب نفسه بانتظام، فإن اللعاب لا يملك الوقت لرفع درجة الحموضة ،مشيرا الطبيب الي إن المشروبات الغازية هي الأسوأ.

وأضاف طبيب الاسنان أن شرب الصودا هو في الأساس حمام من الأحماض السكرية للأسنان، ولا يخفض السكر مستوى الأس الهيدروجيني فحسب، بل إنه أيضا مصدر غذاء للبكتيريا الضارة التي تخلق دورة تدمير لأسنانك.وتستهلك البكتيريا السكريات وتحولها إلى حمض مما يقلل من مستويات الحموضة بشكل أكبر.

وتشمل عادات الفم الجيدة التنظيف بالفرشاة والخيط بعد الأكل والشرب، مثل تناول الوجبات الخفيفة أو شرب المشروبات على مدار اليوم، أن يكون لها نفس التأثير على صحة أسناننا.