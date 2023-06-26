اكتشاف مقبرة ترجع إلى ما قبل ألفي سنة فى جنوبى الصين

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم اكتشاف المقبرة في شبه جزيرة في منطقة خزان للمياه بقرية بانتاو في مدينة بينجقوه بمنطقة قوانجشي، حيث ترجع إلى فترة الممالك المتحاربة (475 ق.م - 221 ق.م) وتم العثور في هذه المنطقة أيضا على فؤوس حرب برونزية وطبول برونزية وأدوات مصنوعة من اليشم (حجر كريم).

وأضافت أن مثل هذا المستوى العالي من جودة الدفن، حسبما يتضح من المواد الجنائزية، يعد أمرا نادرا في المنطقة وأن هذه الطبول البرونزية نادرة في قوانجشي، والاكتشافات الأخيرة تساعد على فهم تاريخ هذا المكان.. مشيرة إلى أن هذه الاكتشافات تشير إلى احتمالية أن الموقع كان مركزا للنقل في الماضي.

وأشارت إلى أن بالقرب من ذلك المكان عثر علماء الآثار أيضا على 7 مواقع تعود إلى العصر الحجري الحديث، بالإضافة إلى قطع من السيراميك ترجع إلى الفترة الممتدة بين عهد أسرتي سونج (960-1279) وتشينج (1644-1911) الامبراطوريتين.