اعترافات لصوص السيارات بالقاهرة: "بنسرقها بأسلوب المفتاح المصطنع"

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات بمنطقة المعادى، اعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة، أخرى بذات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وطلبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة المعادى، سرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما واستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعادى حال استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها، وذلك لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتم بإرشادهمـا ضبط كافة السيارات المُستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكنهما تمهيداً للتصرف فيها بالبيع ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهما بالسرقة.