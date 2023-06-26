استكمال محاكمة أب ونجليه لاتهامهم بقتل ابنته فى منشأة القناطر.. بعد قليل

كتب أحمد إسماعيل

تستكمل بعد قليل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة أب واثنين من أبنائه ونجل شقيقه، لاتهامهم بقتل ابنة الأول بسبب سوء سلوكها بمنطقة منشأة القناطر.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد العثور على جثة فتاة بترعة المنصورية بمنطقة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة ربة منزل مكبلة بحبل ومثبت بها حجران، وأن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليها واثنين من أشقائها ونجل عمها، مقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق، واستهدفت القوات المتهمين وأمكن ضبطه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب سوء سلوك المجني عليها.

تم تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبعمل التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "من أهليتها" مقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق.

وتم تحديد هوية الجناة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهم، قاموا على إثرها التخلص من المجني عليها وإلقائها في مجرى مائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.