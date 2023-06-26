استعداداً لعيد الأضحى.. رفع 25 حالة إزالة وتحرير 14 محضرا فى حملة بأشمون

شن المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة سعيد أبو السعود نائب رئيس المدينة، وأحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق والشوارع والميادين بأشمون.

وأسفرت الحملة عن رفع 25 حاله إزالة فورية، وتحرير 14 محضر إشغال طريق، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار شن حملات رفع وإزالة الاشغالات بالطرق والشوارع والميادين.

وأكد النمر علي إستمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع، مشددا بضرورة إلتزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون.