اختفاء طائر الفلامنجو فى إسبانيا بسبب الجفاف

فاطمة شوقى

تشهد إسبانيا موجة جفاف شديدة أدت إلى اختفاء طائر الفلامنجو الذى ينتشر فى منطقة فوينتى دى بيدرا ، حيث كانت تضع بيضها وتنتظر صغارها، ولكن هذا الوضع اختفى بسبب استمرار الجفاف، حسبما قالت صحيفة "دياريو دى سور" الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن عشرات من طيور الفلامنجو بدأت تترك المناطق التى كانت تتجمع بها بسبب استمرار جفاف البحيرات، وهو ما يؤثر على السياح الذين كانوا يأتون إلى إسبانيا للاستمتاع برؤية طيور الفلامنجو.

وتم إعلان المنطقة محمية طبيعية عام 1984، ومنذ ذلك الحين تجاوز عدد صغار الفلامنجو التي خرجت من البيض عند البحيرة الواقعة في ملقة 200 ألف، بحسب بيانات من الإدارة المعنية بالزراعة والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك والاستدامة في إقليم الأندلس.

وقالت الصحيفة إن الحكومة الإسبانية ارسلت طلبا الى المفوضية الاوروبية لمساعدة 890 الف مزارع بعد تعرضهم لموجة جفاف تاريخية تهدد جزءا كبيرا من محاصيلهم.

وفي منطقة ساو، انخفض منسوب المياه بالخزان المائي إلى مستويات منخفضة جدًا، وصلت إلى 10% من طاقة استيعاب الخزان، لذلك يعمل الصيادين بقواربهم، لاصطياد وإخراج الأسماك من الخزان المائي، قبل أن تموت وتلوث المياه وتجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ومن أثار الجفاف فى إسبانيا أيضا هو نقص الطماطم، أحد منتجات الحدائق المثالية لفن الطهي الإسباني ، والتى تضاف إلى قائمة الأطعمة التي تأثرت بالجفاف، وهو ما أثر بشكل رئيسى على المزارعين والمستهلكين فى البلاد، حسبما قالت صحيفة " 20 مينوتوس" الإسبانية .

وقال رئيس قطاع الفاكهة والخضراوات لدى منسق منظمات المزارعين ومربى الماشية فى إسبانيا، اندريس جونجورا، إنه "على مدى الأشهر الستة الماضية ، كان البلد يعاني من هذا النقص الذي لا يُعزى إلى أي سبب محدد ، ولكنه انعكاس لموجة الجفاف الشديدة التى تمر بها البلاد، والتى أثرت على المحاصيل الآخرى أيضا ".

وفقًا للمزارع ، فإن المنطقة التي تعاني من الأسوأ هي إشبيلية، ووفقا لجونجورا "كل شيء في الوادي الكبير ، وخاصة إشبيلية ، هو المكان الذي يمرون فيه بأسوأ الأوقات لأنهم لا يملكون الماء". وهبة نهر الوادي الكبير أقل بنسبة 80٪. وهذا يعني أنه يتم حصاد 70٪ من الطماطم أقل من المعتاد ".

ومع ذلك ، يؤكد المتحدث باسم لجنة الزراعة أن المشكلة لا تأتي فقط من نقص المياه بسبب شح الأمطار ، بل تعود إلى بداية العام. "تم زراعة القليل من الطماطم في الشتاء لأنه في ذلك التاريخ كان هناك الكثير من المنافسة مع المغرب خاصة ، وتوقف المزارعون عن الزراعة". في الواقع ، وفقًا لما يشير إليه جونجورا لهذه الوسيلة ، هناك ما يقدر بنحو 4000 هكتار أقل من الطماطم الشتوية. ويشدد على أن "هذا ليس بسبب الجفاف ، بل بسبب هجر المحصول لقلة الربحية".