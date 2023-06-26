اتهام أمريكية بالقتل بعد تركها رضيعتها 10 أيام بمفردها فى المنزل بولاية أوهايو

وكالات

اتهمت امرأة من ولاية أوهايو بالقتل بعد أن تركت ابنتها البالغة من العمر 16 شهرا بمفردها في المنزل لمدة 10 أيام، بينما ذهبت في إجازة.

وحسب موقع الحرة، قالت الشرطة في بيان، إن "كريستل كانديلاريو (31 عاما)، اعتقلت واتهمت بعد العثور على طفلتها الصغيرة، جيلين، غير مستجيبة في منزلهم في كليفلاند".

ولم يظهر على جسد الطفلة "أي علامات على تعرضها للأذى"، وفقا للمركز الطبي في مقاطعة كوياهوغا.

وقال المحققون وفقا لبيان الشرطة، إن "الطفلة تركت وحدها دون رعاية لمدة 10 أيام، وتوفيت بعد ذلك".

وذكرت صحيفة "إندبندنت"، أن وثيقة الاعتقال تنص على أن المشتبه بها سافرت إلى بورتوريكو وديترويت في إجازة.

وأفاد المحقق، ثليمون باول جونيور، في وثيقة الاعتقال أن "كانديلاريو أخبرت الشرطة أنها تركت ابنتها في المنزل، وحدها ودون رقابة".

وأضاف المحققون، أن المشتبه بها أخبرتهم أنها عندما وصلت إلى المنزل وجدت ابنتها "مصابة بجفاف شديد".

وأشار التحقيق، إلى أن "الطفلة كانت محاطة ببطانيات متسخة وحفاضات مشبعة بالبول والبراز".

وعملت كانديلاريو في مدرسة Citizens Academy Glenville، الابتدائية في كليفلاند، منذ نوفمبر 2022، وتم فصلها من العمل بعد هذه الواقعة، وفقا لموقع "news5cleveland".

وقال أحد الجيران، الذي لم يرغب في الكشف عن هويته، لـ News5: "لم نصدق أنها رحلت. جيلين كانت طفلة سعيدة، تبتسم دائما، فضولية دائما بشأن الأشياء. كانت طفلة رائعة للغاية".

ولفت أحد الجيران، إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يزعم أن المشتبه بها تترك ابنتها بمفردها".

وقال: "كنا نقول لها ألا تتركها بمفردها، لكنها دائما كانت تتركها بمفردها".

وذكر موقع "nydailynews" أن "كانديلاريو طلبت من أحد الجيران سابقا رعاية جيلين".