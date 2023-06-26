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إقبال على الأغنام والماعز فى سوق الأضاحى بشمال سيناء.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 26 يونيو 2023 07:00 ص
إقبال على الأغنام والماعز فى سوق الأضاحى بشمال سيناء.. اعرف التفاصيل سوق العريش
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تجددت فى أسواق شمال سيناء ظهور أغنام وماعز مختلفة الألوان والأحجام، حيث يعرضها المربون والتجار أمام المستهلكين الذين يبحثون عن الأضاحى لنحرها فى عيد الأضحى.

 وأظهر الإقبال على هذه الأغنام والماعز فى سوق الأضاحى الذى يقع بالقرب من قلعة العريش فى منطقة سوق الخميس وسوق الثلاثاء بمدينة الشيخ زويد، اهتمام من أهالى شمال سيناء بجلب اضاحيهم قبل العيد واختيار انواع اشهرها البلدى والعسافى.

وفى هذه الأسواق يحرص التجار والمربون فى هذا السوق على عرض منتجاتهم من المزارع والمراعى، ويتميز سوق الأضاحى فى مدينة العريش، بكونه ملتقى لأبناء المحافظة وتجار كبار يحضرون بمواشيهم من محافظات الشرقية والإسماعيلية والغربية والصعيد لبيعها، بالإضافة إلى المربين البسطاء من شمال سيناء الذين يقومون بعرض ما لديهم من أغنام فى هذا التوقيت.

ويؤكد عبد الرحمن حسنين، تاجر المواشى بالسوق، أنه وزملاء له من عدد من محافظات مصر يحرصون على توريد المواشى إلى سوق العريش، ويقومون بنصيب الشوادر لبيعها، ويجلبون الأنواع الشائعة بمناطق الصحراء الغربية مثل "الرحمانى والبرقي"، لافتا أنه تختلف الأسعار حسب الوزن وتبدأ من 3 آلاف جنيه.

ويقول عيد سليمان، أحد التجار، أن الأغنام والضأن البلدى المرباة فى سيناء تتوفر فى هذا السوق، بما فى ذلك ما يتم تربيته من قبل المزارع والمربين المعتمدين على الأعلاف فى غذائهم فى المزارع والاعشاب الطبيعية فى المناطق المفتوحة وتختلف أسعار هذه الأنواع، وتبدأ من 4 آلاف جنيه فما فوق.

وسوق الثلاثاء فى مدينة الشيخ زويد يعد الأكثر شهرة، حيث يتوفر فيه العديد من المربين والتجار الذين يبيعون الأنواع المختلفة من الأغنام والماعز، وتختلف الأسعار بحسب الأنواع والأحجام، ويمكن أن تصل إلى أكثر من 20 ألف جنيه، وبحسب المربين والتجار أن هذه الانواع منها الشامى والعسافى البقارى.

وأعلنت محافظة شمال سيناء انتهاء الاستعدادات لعيد الأضحى، حيث قامت بتوفير مجزر مجانى للمواطنين خلال فترة العيد، بهدف توفير خدمات تمكن المواطنين من إجراء ذبح الأضاحى بشكل آمن وصحى، وتأتى هذه المبادرة فى إطار الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين والعناية بالنظافة العامة فى المحافظة.

 

الاضاحى فى انتظار المضحين
الاضاحى فى انتظار المضحين

 

تنوع الاحجام
تنوع الاحجام

 

خراف وماعز
خراف وماعز

 

من سوق العريش
من سوق العريش

 

 


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