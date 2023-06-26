اليوم السابع
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إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية.. صور

الإثنين، 26 يونيو 2023 10:07 ص
إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية.. صور جانب من الحادث
الشرقية فتحية الديب

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أصيب  9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، صباح اليوم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الأوسطى اتجاه القاهرة  نطاق محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى  مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية. 

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الأوسطى اتجاه بلبيس،مما أسفر عن إصابة  9 أشخاص بإصابات متنوعة،جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم العلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

 

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