اليوم السابع
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الإثنين، 26 يونيو 2023 05:46 م
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إصابة 3 بينهم طفلتين بحالة تسمم عقب تناولهم كفتة فاسدة بالمنشأة فى سوهاج

الإثنين، 26 يونيو 2023 05:42 م
إصابة 3 بينهم طفلتين بحالة تسمم عقب تناولهم كفتة فاسدة بالمنشأة فى سوهاج إسعاف أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، سيدة تبلغ من العمر 26 سنة وطفلتين تبلغ كل واحده منهن 8 سنوات يقيمن بناحية قرية أولاد سلامه دائرة مركز المنشاه جنوب المحافظة، مصابين بحالة إعياء شديد والم بالبطن على إثر تناول طعام فاسد.
 
كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعى يفيد بوصول 3 أشخاص من بينهم طفلتين في حالة إعياء وتم حجزهم بقسم إستقبال الباطنة بالمستشفى وذلك على إثر إصابتهم بوعكه صحية عقب تناولهم طعاما فاسدا وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
 
وبالفحص تبين وصول ن . ف . ع 26 سنة ، والطفلة ر. ب . م 8 سنوات، والطفلة ج . ا . ر 8 سنوات إلى المستشفى الجامعى مصابين بحالة إعياء شديد والم بالبطن على إثر تناولا وجبة طعام فاسده عبارة عن كفته تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين الثلاثة والحالة العامة لهم مستقرة.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجار المتابعة والفحص وإخطار الجهات المعنية لإجراء شئونها نحو التوصل إلى مصدر الطعام المتسبب في الإصابة.

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