إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم توك توك بعمود إنارة فى المنيا

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم توك توك بعامود إنارة بطريق المحيط بمركز أو قرقاص جنوب المنيا بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، أخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم توك توك بعامود إنارة بطريق المحيط، أمام مركز أبوقرقاص بسبب السرعة الزائدة.

وقد أسفر الحادث عن إصابة سيدتان وهن بندوره محمد مهني 53 سنة ومني محمد رمضان 40 سنة وعيد محمد جمعة 12 سنة مقيمون جميعا بأبوقرقاص .

تم نقل المصابين إلى مستشفي أبوقرقاص للعلاج، وتم التحفظ على التوك توك تحت تصرف النيابة.