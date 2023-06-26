اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 يونيو 2023 01:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم توك توك بعمود إنارة فى المنيا

الإثنين، 26 يونيو 2023 11:47 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم توك توك بعمود إنارة فى المنيا اسعاف
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم  توك توك بعامود إنارة بطريق المحيط بمركز أو قرقاص جنوب المنيا بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، أخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم  توك توك بعامود إنارة بطريق المحيط، أمام مركز أبوقرقاص بسبب السرعة الزائدة.
 
وقد أسفر الحادث عن إصابة سيدتان وهن بندوره محمد مهني  53 سنة ومني محمد رمضان 40  سنة وعيد محمد جمعة 12 سنة مقيمون جميعا بأبوقرقاص .
 
تم نقل المصابين إلى مستشفي أبوقرقاص للعلاج، وتم التحفظ على التوك توك تحت تصرف النيابة.
 



 

 


حوادث طرق

طريق المحيط

ادارة المرور

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة