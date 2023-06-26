اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى

الإثنين، 26 يونيو 2023 11:00 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى اسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 3 أشخاص بينهم شقيقين، مساء اليوم الإثنين، بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقت الأجهزة الأمنية ببنى سويف ، إخطارًا، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة بني سويف حوالي 10 كيلو، 
 
دفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل 3 مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.
 
واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من : "أحمد م . خ"26 سنة، سائق، مصاب اشتباه نزيف بالمخ، وشقيقه "هاني"، مصاب جروح وسحجات، عامل، 18 سنة، و" يوسف. ع. أ" 23 سنة، بدون عمل، مصاب كدمات وسحجات وجروح، وجميعهم يقيمون بمحافظة سوهاج.
 
 

 

 


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