إصابة شخصين سقطا من القطار أثناء سيره بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت محطة قطارات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، إصابة شخصين إثر سقوطهما من قطار أثناء سيره بالمحطة، وجرى نقلهما لمستشفى النيل بشبرا لإسعافهما والعلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفى النيل بشبرا الخيمة، يفيد وصول شخصين مصابين إثر سقوطهما من قطار بمحطة قطارات شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة شخصين سقطا من القطار بمحطة قطارات شبرا الخيمة أثناء سيره وجرى نقلهم لمستشفى النيل بشبرا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.