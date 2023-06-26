أمن قنا يكشف تفاصيل جديدة فى واقعة العثور على جثة طفل متغيب

كشف تقرير الطب الشرعي، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة طفل عزبة الشرافنة، بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قد عثرت على جثة الطفل محمد.ث، المتغيب بعزبة الشرافنة، مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، وأوضحت التحريات أن الطفل عثر عليه جثة هامدة بها إصابات بالرأس، تشبه نهش حيوان مفترس، داخل الزراعات.

وكشفت تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي، أن الطفل به آثار ضرب واصطدام، وأن وراء ارتكاب الواقعة، محمد.ع، 17 عاما، نجل عمة المجني عليه، متهم بالتخلص من المجني عليه، بعد رؤيته للمجني عليه، يأخذ عودين قصب من عصارتهم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتحفظ على المتهم.