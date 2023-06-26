اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 49 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 26 يونيو 2023 11:53 ص
أمن المنافذ يضبط 49 قضية متنوعة خلال 24 ساعة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.
 
وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 2 قضية.
 
كماتمكنت القوات في مجال ضبط المخالفات المرورية من تحرير 2232 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 32 قضية وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 328 حكما قضائيا متنوعا.
 
وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" تم ضبط 10 قضايا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أمن المنافذ

وزارة الداخلية

جرائم تهريب البضائع

جرائم تهريب النقد

جرائم تهريب



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