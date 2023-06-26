أسعار تذاكر قطارات VIP من القاهرة لأسوان.. اعرف التفاصيل

ينشر اليوم أسعار تذاكر قطارات VIP من القاهرة لأسوان للدرجة الأولى والدرجة الثانية لكل مراكز ومحافظات الصعيد.
-الواسطى الدرجة الأولى 85 جنيها، والدرجة الثانية 70 جنيها .
-الفيوم الدرجة الأولى 105 جنيهات، والدرجة الثانية 75 جنيها .
-بنى سويف الدرجة الأولى 100 جنيه، والدرجة الثانية 75 جنيها .
-مغاغة الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 100 جنيه .
-بنى مزار الدرجة الأولى 130 جنيها، والدرجة الثانية 100 جنيه .
-المنيا الدرجة الأولى 155 جنيها، والدرجة الثانية 115 جنيها .
-ملوى الدرجة الأولى 170 جنيها، والدرجة الثانية 130 جنيها .
-ديروط الدرجة الأولى 170 جنيها، والدرجة الثانية 130 جنيها .
-القوصية الدرجة الأولى 180 جنيها، والدرجة الثانية 130 جنيها .
-أسيوط الدرجة الأولى 195 جنيها، والدرجة الثانية 135 جنيها .
-أبو تيج الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيها .
-صدفا الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيها .
-طما الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيها .
-طهطا الدرجة الأولى 215 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيها .
-المراغة الدرجة الأولى 215 جنيها، والدرجة الثانية 155 جنيها.
-سوهاج الدرجة الأولى 220 جنيها، والدرجة الثانية 155 جنيها .
-المنشاة الدرجة الأولى 225 جنيها، والدرجة الثانية 160 جنيها .
-جرجا الدرجة الأولى 225 جنيها ، والدرجة الثانية 160 جنيها .
-فرشوط الدرجة الأولى 245 جنيها، والدرجة الثانية 170 جنيها .
-نجع حمادى الدرجة الأولى 245 جنيها، والدرجة الثانية 170 جنيها .
-دشنا الدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 175 جنيها .
-قنا الدرجة الأولى 265 جنيه، والدرجة الثانية175 جنيه .
-قفط الدرجة الأولى 265 جنيه، والدرجة الثانية 190 جنيه .
-قوص الدرجة الأولى 270 جنيه، والدرجة الثانية 190 جنيه .
-الأقصر الدرجة الأولى 280 جنيه، والدرجة الثانية 190 جنيه .
-أسنا الدرجة الأولى 295 جنيه، والدرجة الثانية 195 جنيه .
-أدفو الدرجة الأولى 305 جنيه، والدرجة الثانية210 جنيه .
-كلابشة الدرجة الأولى 325 جنيه، والدرجة الثانية 210 جنيه .
-كوم امبو الدرجة الأولى 325 جنيه، والدرجة الثانية 210 جنيه .
-دراو الدرجة الأولى 325 جنيه ، والدرجة الثانية 215 جنيه .
-أسوان الدرجة الأولى 335 جنيه ، والدرجة الثانية 215 جنيه .
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