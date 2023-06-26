أستاذ علوم سياسية: فرنسا مهتمة بأن تكون جزءا من مجموعة البريكس

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أوبامانيا باسو أستاذ العلوم السياسية، إن الهند تضع أهمية كبيرة على الانضمام لمجموعة بريكس، وفي بعض الدول أيضا هناك اهتمام كبير بالانضمام للبريكس.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من الهند لبرنامج "مطروح للنقاش" مع الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القيادة الهندية تستعد لعدد من الخطوات مثل قيادتها لمجموعة العشرين ومشاركتها في البريكس ومجموعة السبع الكبار.

وذكر أن هناك الكثير من القدرات المحتملة في عام 2023/24 بالنسبة للهند، ولها موقف هام كبير في هذه المنظمات متعددة الأطراف وهذه المنصات والمنتديات، ولابد أن يكون هناك حضور قوي للحد من الهيمنة أحادية الأطراف مع تعزيز تعددات الأقطاب.

وأوضح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان مهتما بأن يكون جزءا من مجموعة بريكس واجتماعاتها، والمشاركة في بنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو الدفعة والزخم الذي تحصل عليه هذه المجموعة.