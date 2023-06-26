أخبار مصر.. غدا طقس حار نهارا وارتفاع نسب الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، وقفة عرفات، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أمير قطر يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والذي أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر، حكومةً وشعباً، كل الخير والتقدم والرخاء. الحكومة توافق على مشروع قرار يتعلق بترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه لاحقا.

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقـوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1444هــ، جاء فيها: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بإسم رجال القوات المسلحة وبأسمى وأعظم آيات التهانى وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعياً المولى جل وعلا أن يُعيده على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية بكل الخير واليمن والبركات، ومع حلول هذه المناسبة الإيمانية الكريمة ، التى تتجلى فيها أعظم صور التضحية والفداء فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون إستعدادهم الكامل لبذل الجهد والعطاء للوفاء بالمهام والمسئوليات المقدسة التى يحملون أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة الدولة المصرية والدفاع عن قدسية أراضيها ، متمسكين بالمبادئ والقيم التى تحفظ أمتنا المصرية قوية رائدة تحت قيادتكم الوطنية الحكيمة، حفظكم الله وأيد خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير".

الحكومة تنفى توقفها عن سداد فواتير كهرباء المساجد وإلزام المصلين بسدادها

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة، مُشددةً على تحمل الوزارة سداد كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد دون تحصيلها من المصلين، أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية، فيما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أيًِِِّا كان استخدامها (سكناً أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري أو خلافه) فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها، دون أن يُحمل ذلك على عداد المسجد، مُشيرةً إلى أن عمليات الإحلال والتجديد للمساجد، وكذلك بناء المساجد الجديدة يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل، دون أن يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد.

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