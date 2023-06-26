أحكام وفضائل يوم عرفة.. برنامج دعوى فى مسجد الخيف بمشعر منى

مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة اليوم، برنامج دعوى بعنوان: (أحكام وفضائل يوم عرفة)، وذلك بمسجد الخيف في مشعر منى، ألقاه عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله بن ناصر الصبيح.

وبين الدكتور الصبيح خلال المحاضرة أن الوقوف بيوم عرفة يمثل ركن الحج الأعظم وأن له فضل عظيم عند الله عز وجل، فهو يوم يجتمع المسلمين تحت راية واحدة، وكلمة واحدة، وفي مكان واحد، داعياً المسلمين باستغلال هذا اليوم المبارك بالطاعة والذكر وقراءة القرآن، وحثّهم على اتباع السنة، موضحاً بأن هذا اليوم يكفر عنهم السيئات ويمحو عنهم الخطايا والزلات ويعتقهم من النار.

كما بين الصبيح صفة الحج وبيان مَناسك الحج وأركانه وواجباته وَسُننه، وأنه ركن من أركان الحج ولا يتم حج العبد إلا به، مؤكداً على أنه يجب على الحاج أن يتبع التعليمات التي تأتي من الجهات المختصة وتهدف لرعاية والعناية بهم خلال موسم الحج.