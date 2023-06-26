اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 يونيو 2023 08:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أحكام وفضائل يوم عرفة.. برنامج دعوى فى مسجد الخيف بمشعر منى

الإثنين، 26 يونيو 2023 07:38 م
أحكام وفضائل يوم عرفة.. برنامج دعوى فى مسجد الخيف بمشعر منى حجاج بيت الله الحرام
مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
محمود-عبد-الراضى-مكه-المكرمة
 
 
نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة اليوم، برنامج دعوى بعنوان: (أحكام وفضائل يوم عرفة)، وذلك بمسجد الخيف في مشعر منى، ألقاه عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله بن ناصر الصبيح.
 
 وبين الدكتور الصبيح خلال المحاضرة أن الوقوف بيوم عرفة يمثل ركن الحج الأعظم وأن له فضل عظيم عند الله عز وجل، فهو يوم يجتمع المسلمين تحت راية واحدة، وكلمة واحدة، وفي مكان واحد، داعياً المسلمين باستغلال هذا اليوم المبارك بالطاعة والذكر وقراءة القرآن، وحثّهم على اتباع السنة، موضحاً بأن هذا اليوم يكفر عنهم السيئات ويمحو عنهم الخطايا والزلات ويعتقهم من النار.
 
 
 كما بين الصبيح صفة الحج وبيان مَناسك الحج وأركانه وواجباته وَسُننه، وأنه ركن من أركان الحج ولا يتم حج العبد إلا به، مؤكداً على أنه يجب على الحاج أن يتبع التعليمات التي تأتي من الجهات المختصة وتهدف لرعاية والعناية بهم خلال موسم الحج.

مناسك الحج

اخبار الحوادث

ركن الحج الاعظم

اخبار عاجلة

حج 2023



الموضوعات المتعلقة

وصول حجاجنا إلى عرفات استعدادا لـ"الوقفة".. نجاح بعثة الحج في تصعيد ضيوف الرحمن للمشاعر المقدسة.. تسكين الحجيج بمخيمات مكيفة.. وتوفير وجبات وعصائر وأماكن للنوم والجلوس.. والأعلام المصرية تزين المكان "فيديو"

الإثنين، 26 يونيو 2023 07:08 م

من الحرير وأسلاك الذهب.. الحجاج يترقبون استبدال كسوة الكعبة

الإثنين، 26 يونيو 2023 05:23 م

حجاجنا على عرفات قبل أداء الركن الأعظم غدا.. بث مباشر

الإثنين، 26 يونيو 2023 05:21 م

نجاح بعثة الحج فى تصعيد الحجاج لعرفات استعدادا للمشهد العظيم

الإثنين، 26 يونيو 2023 05:04 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة