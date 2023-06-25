6 أشهر و13 يوما.. باكستانى يذهب إلى مكة سيرًا على الأقدام لأداء فريضة الحج.. صور

استطاع الشاب الباكستانى عثمان أرشد الوصول إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج بطريقة غير تقليدية حيث قطع المسافة إلى السعودية سيرًا على الأقدام، وفقا لحديثه لموقع "سكاى نيوز عربية".
ويتحدث أرشد، المُحب لرياضة المشى عن تجربته قائلا: "شعرت أن الرحلة ستمنحنى فرصة الاقتراب إلى الله بصورة أكبر، أعتقد أن الإنسان يرى فى الطريق مختلف إبداعات الله، واختبرت ذلك خلال التنقل من دولة إلى أخرى على أقدامي".
أرشد
ويضيف الشاب الذى يبلغ من العمر 26 عاما: "واجهت رفض من أسرتى فى بداية الأمر عندما أخبرتهم بنيتي، كان لديهم تخوف من تعرضى للخطر أثناء الرحلة، لكن عند تأكدهم من وجود تخطيط واضح للرحلة حصلت على موافقتهم للإنطلاق إلى مكة المكرمة.
لم تكن تجربة المشى لمسافات طويلة بالأمر الجديد فى حياة أرشد، بحسب تصريحاته لموقع "سكاى نيوز عربية" فقد اتجه فى عام 2021 إلى مدينة أوكارا على الحدود الباكستانية ليقطع مسافة تصل إلى 1270 كم خلال 34 يوما، اكتسب خلالها الكثير من الخبرات.
وعن الاستعدادات التى سبقت التجربة يذكر أرشد لموقع "سكاى نيوز عربية": "عملت لمدة 10 أشهر من أجل الإعداد إلى الرحلة، قمت بدراسة الدول التى سأتنقل عبرها، والتعرف على كيفية الحصول على تأشيرة لدخولها فضلا عن تحديد الصعوبات التى ستواجهنى فى الطريق".
عثمان أرشد
ويتابع الحاج الباكستانى: "عند تجهيز كافة احتياجتى انطلقت من باكستان متجها إلى إيران ومنها إلى الإمارات ثم دلفت إلى السعودية، قطعت نحو 5400 كيلومتر فى مدة وصلت لـ 6 أشهر و13 يوما، عشت خلالها تجربة لن أنساها قط".
عايش أرشد خلال الرحلة الكثير من التحديات والظروف المتقلبة، بحسب وصفه لموقع "سكاى نيوز عربية"، بداية من التحرك وسط أجواء حارة داخل بلاده ثم التعرض لموجة طقس باردة عند وصوله إلى إيران فضلا عن الرياح الشديدة وهو ما تسبب فى إصابته بالإعياء الشديد ذات مرة.
ويسترسل أرشد "لا شيء أصعب من حلول الليل خلال مرورى بمناطق صحراوية غير مأهولة بالسكان، كنت أحتمى حينها داخل خيمتى الصغيرة حتى شروق الشمس، وعند نفاذ طعامى لم يكن هناك مفر من أكل قطع صغيرة من الخبز حتى أتمكن من مواصلة الطريق".
الشاب الباكستانى عثمان أرشد
ويردف الشاب الباكستانى: "السير لمسافات طويلة يوميًا أسفر عن إصابة قدمى لكننى لم أستسلم لحظة، عندما أشعر بالإحباط أفكر فورًا فى وجهتى الجميلة وأمنية الوصول إلى الحرم المكي، ساعدنى ذلك على عدم الاكتراث بالصعوبات".
حرص أرشد على توثيق تجربته طوال الوقت من خلال الفيديوهات والصور ومشاركتها مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا لموقع "سكاى نيوز عربية" على فرحته تجاه ردود فعل الناس الإيجابية حول خطواته وتشجيعهم المستمر أثناء التحرك بين المناطق المختلفة.
انتهت المشقة واختفى الاحساس بالإرهاق لحظة العبور إلى السعودية ورؤية أرشد للكعبة، يقول عن ذلك لموقع "سكاى نيوز عربية" "شعرت بسعادة بالغة لتحقيق حلمى، وأننى شخص محظوظ لاقترابى من الحرم المكى بعد مجهود متواصل لعدة أشهر".
داخل السعودية اتجه أرشد إلى السفارة الباكستانية لاستكمال بعض الإجراءات الخاصة بالحج، كما ينوه لموقع "سكاى نيوز عربية" ثم التقى بعدد من أفراد أسرته، فيما فوجيء باهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى برحلته المميزة.
ويختتم أرشد حديثه لموقع "سكاى نيوز عربية" قائلا: "الآن سأترك نفسى فى رحاب التجربة الأهم وهى الحج، ورسالتى لكل شخص لديه حلم لابد من التحلى بالإيجابية والحفاظ على المعنويات مرتفعة وتجاهل الانتقادات والتفكير فقط فى هدفك".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة