5 معلومات لا تعرفها عن هيئة قضايا الدولة.. تفاصيل

كتب أحمد إسماعيل

تساهم هيئة قضايا الدولة في انعاش خزانة الدولة بما تتحصل عليها من خلال احكام قضائية لصالح الحكومة ، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية ابرز 5 معلومات عن هيئة قضايا الدولة.

1-تعد هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية في مصر حيث تم إنشائها قبل إنشاء المحاكم الأهلية بنحو 8 سنوات فى عام 1875.

2- هيئة قضائية مستقلة ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج.

3- تعتبر هيئة قضايا الدولة حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.

4-‏ نيط بها تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها.

5-من ابرز مهامها الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإداري للدولة، وإعداد وصياغة عقود الدولة.