اليوم السابع
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5 معلومات لا تعرفها عن هيئة قضايا الدولة.. تفاصيل

الأحد، 25 يونيو 2023 12:00 ص
5 معلومات لا تعرفها عن هيئة قضايا الدولة.. تفاصيل هيئة قضايا الدولة- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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تساهم هيئة قضايا الدولة في انعاش خزانة الدولة بما تتحصل عليها من خلال احكام قضائية لصالح الحكومة ، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية ابرز 5 معلومات عن هيئة قضايا الدولة.
 
1-تعد هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية في مصر حيث تم إنشائها قبل إنشاء المحاكم الأهلية بنحو 8 سنوات فى عام 1875.
2- هيئة قضائية مستقلة ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج.
3- تعتبر هيئة قضايا الدولة حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.
4-‏ نيط بها تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها.
5-من ابرز مهامها الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإداري للدولة، وإعداد وصياغة عقود الدولة.
 
 

قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة

المال العام

وزير العدل



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