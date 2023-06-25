وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعى مصر سات 2 منتصف أكتوبر 2023

كتب محمود راغب

أكد الدكتور أحمد الرافعي، رئيس برنامج القمر الصناعي المصري "مصر سات 2"، أن القمر الجديد يعد نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا الفضاء ، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس برنامج القمر الصناعي المصري "مصر سات 2"، فى تصريحات صحفية، على هامش تسلم النموذج الكهربي والنموذج الميكانيكي والكهربي للقمر الصناعي مصر سات 2 من الصين، وذلك بمقر وكالة الفضاء المصرية.

وأشار إلى أنه يتم تصنيعه بالتعاون مع الجانب الصيني، بتكلفة 74 مليون دولار منحة من الجانب الصيني، موضحا أنه سيتم إرسال القمر إلي الصين يوم 28 يونيو الجاري، تمهيدا لاطلاقه في النصف الأول من شهر أكتوبر 2023.